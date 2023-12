Luuletus jõuluõhtuks: mäng ja kingitus

Poeesiaga kipub jõuluajal keeruliseks minema. Kõik muud toimetused on tundunud tähtsamad ja kiiremad ning alles viimasel hetkel meenub, et luuletus, millega jõulutaadilt pakk lunastada või mida kuuse alla poetatud kingituse kättesaamiseks lugeda, on ununud õppimata. Ja mitte ainult õppimata, isegi otsimata. Mälupõhjast kerkivad meelde tuntud vemmalvärsid, millega mitu põlvkonda on püüdnud olukorrast välja vingerdada.