Kümne lapse ema jõuludest: «Sellist olukorda, et keegi lihtsalt istuks ja põrnitseks või kuskil üksi oleks, ei ole kunagi tekkinud»

«Me hakkame tükk maad varem jõuludeks valmistuma. Kõigepealt me püüame teada saada, kes millal tulla saab. On ju väga loogiline, et me ei ootagi seda, et igal aastal kõik tulevad ühel päeval meile, sest paljudel on omad pered,» rääkis pereema.