Grillilt tulevad põnevad jõuluroad

Haljalas elavad Merli Tammi-Jõeveer ja Tauno Jõeveer on grilliusku. Aastaid grillimisvõistlustel käinud ning esikohti noppinud Grillministeeriumi eestvedajad teavad, et hõõguvate süte kohal valmistatud söögil on eriline maitsenüanss. Jõulutoidu grillimise mõttest võtsid nad kohe tuld. Ka menüü kokkupanek läks libedalt, kuna mõnda rooga oli Grillministeerium varem teinud.