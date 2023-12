Päkapikk Trall: «Kui päkapikud oleksid hõivatud streigiga, võiks jõulurõõm ja jõulumaagia kahjustuda»

Üht päkapikku pildile saada pole teps mitte lihtne, siinkohal tuli appi tehisaru Pixlr, mis antud sisendi põhjal maalis pildi, milline see tegelane välja näeb.

Terve detsembrikuu on jõuluvana väikesed abilised päkapikud käinud akende taga piilumas, kas lapsed käituvad ikka kingisaamise vääriliselt. Aga kas võõraste akende taga piilumine on eetiline ja millist kuusepuud eelistaksid need pisikesed tegelased Rakvere Keskväljakul näha?