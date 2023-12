Toimetuse jõulusoovid

Me ei tea, kus me oleme ja kuhu liigume, kui ei heida pilku tagasi sellele, kust me tuleme. Olgu selleks meie varasemad kogemused või meie esivanemad. Jõulude ajal on vana kombe kohaselt austatud esivanemaid, kelle kaudu oleme saanud oma kõige hinnalisema kingituse – elu.