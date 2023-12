Rakvere Raibe ⟩ Viimase hetke jõulukink võib päästa sind hukatusest

Kui sul on ikka veel jõulukingitused ostmata, siis oled sa luuser. Tõenäoliselt jäid see raha taha, mida sul ei ole. Võimalik, et ajaarvamise oskust pole sinule lihtsalt kaasa antud. Kuid lõpeta kohe üksinda viina joomine ning vaata siia: Rakvere Raibe on just SINULE mõeldes koostanud nimekirja viimase hetke jõulukinkidest, millele võibolla isegi SINU hammas peale hakkab!