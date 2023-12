Reisirongid hakkavad ülesõidukohtadel aeglasemalt liikuma

"Raudteel on ohutus alati kõige tähtsam ja kuna on esinenud olukordi, kus reisirongide ja rööbastee turvangusüsteemide koostoime on olnud häiritud, siis sündis otsus selles lähtuvalt," kommenteeris AS Eesti Raudtee ohutusteenistuse juht Tarvi Viisalu. Seetõttu on tema sõnul esinenud ka üksikuid olukordi, kus sõidukijuhi jaoks ülesõidukoha foorid ja/või tõkkepuu pole korrektselt töötanud.