"Jõulude ajal on jõuluvanadel väga kiire, et õigeks ajaks kõikide laste juurde jõuda. Ka tänavu on Elron jõulutaatidele abiks ja lubame neil 23. - 26. detsembrini kõikidel rongiliinidel tasuta sõita." ütles Elroni turundusjuht Mariis Adamberg.