Paide on kinkinud Kristinale uskumatuna näivaid kokkusattumisi, mille tulemusel on ta sealt leidnud nii armastuse kui ka töömissiooni.

Paide metodisti kiriku pastor on pärit maalilisest Käsmu kalurikülast kümnelapselisest perest. Vanuselt kolmas laps tähendas vanematele abiks olemist ja nooremate õdede-vendade eest hoolitsemist. Olgu veel mainitud, et pere kuus noorimat last on kõik poisid.