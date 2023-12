Raskeid liiklusõnnetusi ei juhtu vaid paarikümnel päeval aastas

Laupäeval oli taas üks nendest päevadest, kui ei juhtunud raskeid liiklusõnnetusi. Esialgsetel andmetel on see juba kahekümne esimene omataoline.

Sel aastal on Eestis toimunud üle 1600 liiklusõnnetuse, milles on viga saanud üle 1800 inimese. Liiklusõnnetuse tagajärjel on tänavu surnud 57 inimest, neist neli Lääne-Virumaal.