EHL: ka lasteaiad ja kutsekoolid tohivad õpetajate streigiga ühineda

"Erinevad riiklikud instantsid on edastanud informatsiooni, justkui koolieelsed lasteasutused ja kutseõppeasutused ei saa streigil osaleda," kirjutab EHL enda kodulehel. "Ka osad kohalikud omavalitsused on seda arvamust innukalt võimendanud. Olles konsulteerinud juristidega, oleme endiselt seisukohal, et osaleda saavad ka need mainitud haridusasutused. Olenemata õigusselguse saamisest selle küsimuses, on üks väga selge – koolieelsete lasteasutuste ja kutseõppeasutuste töötajad saavad osaleda toetusstreigis kestusega kuni kolm päeva."