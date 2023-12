Merili Vipper: ellujäämise teadmised on tänapäeva muutuvas maailmas väga olulised

2017. aastal loodud ettevõte purjetas juba kaks aastat hiljem vastu koroonakriisile. Ettevõtte loonud Merili Vipper ütles, et raskustest hoolimata on suudetud ikkagi ellu jääda ja mitte ainult. Nüüdseks on firma hingekirjas juba seitse instruktorit ning matkasid korraldatakse nii ettevõtetele kui ka lastele sünnipäevadeks.