Tauno Toompuu: universumi saladus peitub inimeseks olemises

"Me saame kogeda oma väiksust selle suuruse ees ja langeda nihilismi. Et ka meil võiks olla selles kõiksuses üks koht. Teisalt võime imetluse ja imestuse kaudu leida usu jumalusse, mis on midagi suuremat. Looja, kes on kõige selle taga ja annab kõigele sellele mõtte. Et kõik on maailmas mõttekas ja tähendusrikas. On ka kolmas variant, kus ei peagi mõistma selle kõige olemust. Seda, kust tulevad füüsika seadused ja miks me inimestena üldse siin oleme," jutustas kirikuõpetaja.