Haljala valla kultuuri- ja vabaajakeskuse juht Ainar Sepniku sõnul on jõusaal 85 protsenti valmis: „Mõned asjad on veel puudu ja ühte seina paigaldame ka peeglid, kuid saali kasutamist see kuidagi ei sega,“ rõõmustas jõusaali avamise üle Sepnik ning lisas, et soov on jõusaali avatuna hoida ka nädalavahetusel.