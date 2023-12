Külad hääbuvad ⟩ Viitna tankla sulgemine jätab kohalikud hätta

"See on ümbruskonna inimestele materiaalselt ja emotsionaalselt täiesti hävitav otsus," sõnas kolmapäeva ennelõunal tanklas oste teinud Väino. "Ümbruskonna inimeste jaoks oli see esmatarbekaupade ja kütuse ostmiseks päästerõngas," nentis klient ning pakkus välja, et oma mõju on sulgemisotsusel umbes tuhandele inimesele. Tuleb silmas pidada, et tankla ei olnud kohalike jaoks pelgalt kütuse ostmise koht, vaid poekese riiulitelt võis leida kõike hädavajalikku prügikottidest purgisuppideni. Kui nelja aasta eest küla keskel asunud pood suleti, jäi tankla ainukeseks paigaks, kust säärast kaupa hankida. Ööpäev läbi.