Juhtkiri: ka poemüüja on inimene

Iseenesest piisaks, kui Rakvere-suuruses linnas töötaks pühade ajal vaid üks nii-öelda valvepood, aga kuidas peaks see turumajanduse olukorras välja nägema ja mil moel sellist asja korraldada? Kui üks konkurentidest avab uksed, hakkab teine kohe raha lugema ja nuputama, kui palju kõlisevat nüüd naabrile viiakse. Oleks mõeldav, et kaupmehed sõlmiksid hea tava kokkuleppe põhimõttel, et ka poemüüja on inimene ning kellelgi ei käi üle jõu osta toidukraam paar päeva varem.