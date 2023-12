Aga ega siis pensionäridele hakka see suur armastus niisama lihtsalt külge. Olen kuulnud, et meie naispensionärid armastasid väga pikka aega Edgar Savisaart. No ja miks mitte – armastatu peabki olema tubli, edukas ja parajalt paks. Kadunud Edgar Savisaar oligi just selline mees. Aga kuidas on lood Karise, Kaljulaiu või hoopis Kaja Kallasega? Kes seda nüüd teab ...