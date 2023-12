Lai 25 krundi omanik on OG Elektra ja viimane saavutas Alexelaga kokkuleppe maatükkide vahetamiseks. Alexela omakorda ei soovi oma kesklinnas asuvat tanklat sulgeda ja kavatseb selle OG Elektraga vahetatavale krundile uuesti üles ehitada. Tankla ise jääb Alexela esindajate sõnul sama suureks-väikeseks kui see on praegu, kuid lisaks ehitatakse teenindushoone koos väikese müügipunktiga.