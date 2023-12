Haljasoksa plaanidele tõmbas kriipsu peale võimuvahetus vallas. "Me opositsioonis ütlesime väga selgelt välja, et noortekeskuse asutamine oli täiesti läbi mõtlemata, sellel ei olnud eelarvelist katet. Ülepea tormates mingit asutust looma minna, mingi suur püsikulu vallale tekitada ei ole mõistlik," selgitas uus vallavanem Riho Tell 17. novembril Virumaa Teatajale.