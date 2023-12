Vinni spordikompleksi eksjuhataja: võibolla kardeti, et hakkan liiga palju infot valdama

Uus EKRE, Isamaa ja osast keskerakonna saadikutest koosnev võimuliit heidab eelmisele vallavõimule eeskätt ette probleeme vallale kuuluvas ettevõttes AS Vinni Spordikompleks. Spordikompleks on juhtimisvigade tõttu võlgades, vahetatud on nii nõukogu liikmeid kui ka juhatajat. Arnu Lippasaar sai kompleksi tegevjuhiks septembris, kui Vinni vallas oli võimul veel eelmine koalitsioon. Uue koalitsiooniga kujunes tema koostöö väga lühikeseks, aga asjad ei ole nii lihtsad, et uus vahetas välja vana – tegelikult on uue koalitsiooni kaks võtmeisikut Toomas Väinaste ja Kaido Höövelson, kes tänu vanast koalitsioonist äratulekule said uue nurgakivideks ja olid ka vana koalitsiooni ajal Vinni spordikompleksiga tihedalt seotud.