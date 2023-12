Keskkonnaagentuur hoiatab jäävihma, jäite ja udu eest

Kõrvalmaanteed ning väiksemad teed on mitmel pool lumised ja libedad ning keskkonnaagentuur on andnud jäävihma-, udu- ja jäitehoiatuse.

Reede öösel liigub madalrõhulohk ühes sajuga Eesti kohale – lääne pool sajab lörtsi ja vihma ning õhutemperatuur on juba plusspoolel. Idapoolsetes maakondades sajab algul veel lund ja lörtsi ning tuiskab, õhutemperatuur on 0 kuni –3 kraadi. Hommikuks muutub sadu kõikjal vesiseks ja õhutemperatuur tõuseb enamasti üle nulli. Vaid Virumaa idaservas võib veel napilt alla nulli olla. Teepinnad on aga veel laialdaselt miinuskraadidega ja jäitest tingitud libeduseoht on suur. Päeval sajab aeg-ajalt lörtsi ja vihma. Puhub mõõdukalt tugev lõunakaare tuul ja õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi.