Kadapiku külas pressib reinuvader lemmikloomaks

Kuna Schwindtide elamise ümber leidub metsa, on ka jänesed ning metskitsed hoovis üsna tavalised tegelased. Imekombel on pere 17aastane kass Kitu leidnud rebasega ühise keele ning nad ei sega teineteise tegemisi. "Neil on vastastikune austus," lausus Marge Schwindt ja märkis, et kuna nende peres on väga suur loomaarmastus, tunnevad ka metsloomad end nende juures hästi. "Kutsume rebast meie repsuks," avaldas naine.