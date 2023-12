Meie maakonna Grossi poodidest osteti pühade eel üle 13 tonni sealihatooteid

OG Elektra AS-i juhatuse liige Kertu Olu ütles, et meie maakonna 14 kauplusesse läks pühadeks müüki üle 13 tonni sealihatooteid. Kõige rohkem sealiha, pea neli tonni, pandi müügile Rakvere Turukaubamajas. "Nagu me kõik ise nägime ja numbrid näitavad, siis see kõik ka ära müüdi ja jäi veel puudugi," tunnistas Olu. Jõululaupäeva eel oli Turukaubamajas sealiha kahel päeval väga suur müügihitt ning laupäeval kella neljaks pärastlõunal oli see otsas. Saada oli vaid kamarat ja rupskeid.