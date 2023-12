AS-i Rakvere Haigla nõukogu esimeheks sai Ralf Allikvee

Rakvere haigla on üks kahest Eesti maakonnahaiglast, mille omanikeks on jäänud kohalikud omavalitsused. Linna- ja vallajuhid leidsid üksmeelselt, et meditsiiniturul edukalt konkureerimiseks ning kohaliku kõrgtasemel arstiabi tagamiseks on vajalik suurendada erialast kogemust ja kompetentsi haigla juhtimises.