Hobuste aastavahetuse pidu tuleb jõulumuusika saatel

Pariisi hobustel ei ole talli omaniku Olev Käspersoni sõnul ilutulestikuga probleeme. Nad olevat saluudiga juba harjunud ja liigutavad paugutamise peale vaid veidi kõrvu. «Selge on see, et müra on rohkem ja välgutab, kuna ümbruskonnas paugutatakse,» ütles Käsperson. Selleks et suured loomad saluudi peale ei ehmuks, pannakse Pariisi tallis aastavahetuse ööks tuled põlema ning muusika mängima. Nii võtavad uue aasta ka seekord vastu kõik 30 Pariisi talli hobust. See olevat Käspersoni sõnul levinud ja tõhus viis aastavahetust veeta.