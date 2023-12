Eestis on aegade jooksul kohatud tosinat kakuliiki, kellest regulaarseid pesitsejaid on seitse, värbkakk on üks nende seast. Pesamuna nimelt, kõige pisem öökull kogu Euroopas. Suurust on tal vaid niipalju kui kuldnokal, aga eks kehakuju on muidugi hoopis teine. Nagu kakkudel ikka.