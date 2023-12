Külmavärinad ⟩ Lumes magamine paneb aja seisma

Maailmas on kahte tüüpi inimesi: ühed, kellele on jäätunud veetilkadena alla sadav lumi kõige jälestusväärsem asi maailmas, ning teised, kelle jaoks võiks kohev lumekiht katta maad läbi kogu aasta. "Liiga kõva häälega lumest ja külmast head rääkides on suur oht, et lüüakse lihtsalt maha," ütleb naerdes Ingrid, kes on lõõgastumiseks leidnud paljudele täiesti uskumatuna kõlava viisi – lumes magamise.