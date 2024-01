Justiitsministeerium andis teada, et Rumjantsev on lühikeste juustega, keskmise kehaehitusega, 178 sentimeetrit pikk. Eritunnusteks on tätoveering käel ja rinnal. Avavanglast lahkudes oli tal seljas tume jope (Helly Hansen), tume kapuutsiga pusa (Puma) ja tume seljakott (Puma), jalas olid tumedad dressipüksid (Puma) ja musta värvi spordijalanõud (Puma).