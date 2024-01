Erko Laidinen (vasakult teine) geriljakiirabiauto ees Dnipros. Ülejäänud kolm on Ukraina 46. brigaadi meedikud.

Rindemeedikuna töötanud Erko Laidineni ülesandeks on praegu autode hankimine, ümberehitus ja Ukrainasse viimine, et need töötaksid seal n-ö geriljakiirabiautodena. Seda teeb ta Slava Ukraini ridades, millega ühines 9. augustil.