Aastavahetus möödus politsei jaoks üsna rahulikult

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) vastutava politseiametniku Tago Trei sõnul oli erinevate õigusrikkumiste puhul läbivaks märksõnaks alkohol. "Avalikus ruumis toimunud üritused möödusid politsei jaoks suures plaanis rahulikult, kuid seda enam torkab silma see, et paljudes kodudes lõppes aastavahetus vägivallaga oma lähedaste vastu," rääkis Trei.

Ida prefektuuri operatiivjuhi Aigro Raudsepa sõnul registreeriti mõned kaklused, kuid mehe meele teeb eelkõige kurvaks see, et 11 korral tuli reageerida lähisuhtevägivalla juhtumitele. "Kahju, et avalik ruum on paljude inimeste jaoks turvalisem kui nende enda kodud, kus peomeeleolu asendus pisaratega ning selle põhjuseks olid oma lähikondse rusikad," nentis Raudsepp.