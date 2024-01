Ettevõtja: käibemaksu tõus võib osadel juhtudel hoopis hinda langetada

Puumarketi juhi Toomas Tauki sõnul saavad äriettevõtted riigilt käibemaksu tagasi, siis sellisel juhul võib nende jaoks lõpphind isegi langeda. Tauk märkis, et 75 protsenti Puumarketi müügimahust moodustavad ehitus- ja muud äriettevõtted, kes on üldjuhul ka käibemaksukohuslased. Puumarketi juht avaldas lootust, et soodsamatelt hindadelt tekkiv sääst võiks kaudselt jõuda ka lõppklientideni.