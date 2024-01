Enne kütmise alustamist tuleb veenduda, et ahju, pliidi ja kamina läheduses ei oleks mööblit, vaipu, küttepuid, pappkarpe ja muid kergesti süttivaid esemeid. Samuti tuleb hoolas olla siibri sulgemisel, et seda ei tehtaks liiga vara. "Kui lisasoojuse saamiseks on vaja kasutada elektrilisi radiaatoreid või soojapuhureid, tuleb seda teha mõistlikult, et elektrisüsteemi mitte üle koormata. Soojapuhureid ja radiaatoreid ei tohi riideesemetega kinni katta," rääkis Laanepõld.