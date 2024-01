Käibemaksutõus puudutab rahakotti hiilivalt

Käibemaksu 10-protsendiline ehk kahe protsendipunkti suurune tõus tähendab seda, et 100-eurone ostukorv kallineb 1,66 eurot. Kuna aga alates 1. jaanuarist tõusid ka mõned aktsiisid ning valitseb üleüldine hinnatõus, on väga raske öelda, kui palju mõjutab maksude tõus ostukorvi hinda tegelikult.

Kaubanduskeskustes valitses 2. jaanuari hommikul suhteline vaikus, mis on aastavahetusele järgnevale ajale loomulik. Need külastajad, kes soostusid Virumaa Teatajale paar lauset kommentaariks ütlema, laususid, et otseselt ei muutunud nende jaoks midagi: süüa peab ikka ostma ja nagunii valitakse eeskätt neid tooteid, mis müügis soodushinnaga. Üks suitsumees teadis konkreetselt öelda, et tema varem 5.10 maksnud sigaretipakk maksis nüüd 5.19.