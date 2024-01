Rakvere kultuurikeskus soovib tunnustada kultuuritublisid

Tunnustamise eesmärk on väärtustada üksikisikuid, meeskondi, kollektiive ja organisatsioone, kes oma tegevusega on oluliselt kaasa aidanud Rakvere linna kultuurielu rikastamisele ja arengule.

"Meil on väga palju aktiivseid ja silmapistvaid kultuurielu tegelasi: kollektiive, kogukondade esindajaid, sündmuste korraldajaid, kunstnikke, kultuurielu toetajaid, inimesi, tänu kellele Rakvere kultuur elab. Aeg on neid märgata ja tunnustada," sõnas Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte.

Kultuurivaldkonna tunnustus antakse välja neljas kategoorias: ärgas kollektiiv – kultuurkollektiivid, trupid, grupid, ansamblid jne; tõusev täht – noor tegija; kirgas tegu – väga meeldejääv tegu või kollektiiv/isik, kelle tehtud tegu on rikastanud/kirgastanud linna kultuurielu; väsimatu panustaja – kollektiivi/kogukonna juht, ettevõte või isik, kes panustab kultuuri toetamisse ja/või on ideede generaator, sündmuste eestvedaja, kes on inspireeriv ja uuendusmeelne ning oma tegevusega aidanud kaasa kultuurielu arengule.