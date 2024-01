Juhi kõrvaldamisel sõiduk liiklust segama ei jää

Politsei- ja piirivalveametisse (PPA) tehtud järelpärimise tulemusel selgus, et niisuguseid juhtumeid Lääne-Virumaal esinenud pole ja ükski sõiduk liiklust segama pole jäänud. Kuid samas tekib küsimus, et kui enamikus on politseiametnikel kasutada vaid B-kategooria liiklusvahendid, kust nad suurematele sõidukitele juhid võtavad.