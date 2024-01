Vaade: tants fosforiidi ümber kogub taas hoogu

Kuid 2018. aastal alustati uuesti fosforiidiuuringutega. Praeguseks on jõutud sinnamaale, et Eesti geoloogiateenistus hakkab kevadsuvel võtma tööstuslikke fosforiidiproove. Nagu see sõnaühend ütleb, ei ole tegemist pelgalt akadeemilise klaaspärlimänguga kusagil elevandiluutornis, vaid eesmärk on uurida fosforiidi kaevandamise ja rikastatud fosforiidi tootmise võimalusi Aru-Lõuna ja Aru-Põhja karjääri piirkonnas, kus seni on toodetud lubjakivi, kuid mis on osa suuremast Toolse fosforiidimaardlast.