Statistika ja registrid moodustavad küll vaid osa absoluutsest tõest, aga ikka on huvitav teada, et rahvastikuregistri andmetel elas 2024. aasta 1. jaanuaril Rakveres 15 091 inimest, Lääne-Virumaa ülekaalukalt suurim alevik on Kadrina oma 2158 elanikuga ja maakonnas on kolm küla, kus vähemalt registri põhjal elab vaid üks inimene.