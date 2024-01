Geoloogiateenistus hakkab kevadsuvel «tööstuslikke» fosforiidiproove võtma

Eesti geoloogiateenistuse fosforiidiuuringute juhi Lauri Joosu sõnul on geoloogiateenistus teinud turuuuringu, et saada ülevaade, millised on erinevaid fosforiidi väärindamise tehnoloogiaid pakkuvad ettevõtted ja uurimisasutused ning kas neil on huvi ja võimekust teha tulevikus koostööd.