Raamatutäikalt jõuab veel maiuspalu noppida

Lääne-Virumaa keskraamatukogu raamatutäika kestab veel selle nädala lõpuni. Nüüd maksavad kõik raamatud ainult 50 senti tükk. Müügiks on kogust välja arvatud raamatud, mille seast võib leida mõndagi uut ja huvitavat.

Lääne-Virumaa keskraamatukogu arendusspetsialist Tiina Kriisa ütles, et huvi täika vastu on seekord olnud kesine, kuigi raamatuvalik oli hea. "Jõuluaeg pole kasutatud raamatu müügiks parim, inimestel muud kulutused ja mõtted," rääkis ta. "Aga pakime hea kauba kokku ja suvel uuesti."

Kriisa märkis, et raamatukogu teoseid lähiaastatel sama tempoga enam maha ei kanna, kuna suuremad ümberkorraldused on tehtud ja raamatute juurdetulek on ka pisut väiksem.