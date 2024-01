Möödunud aastal toimus maakonnas rekordarv liiklusõnnetusi

Möödunud aasta jäi Lääne-Virumaa liikluspilti varjutama mitu traagilist liiklusõnnetust, kus hukkus kokku neli inimest. See on üks kaotatud inimelu rohkem kui 2022. aastal ja kahjuks on tõusu teinud ka liiklusõnnetuste kogu- ja neis vigastatute arv.