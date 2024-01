Virumaal on ainsana Eestis üle 20 sentimeetri lund

Lääne-Virumaal Tudus on lund 24 sentimeetrit ja Ida-Virumaal Jõhvis 23 sentimeetrit. Võrumaal Tuulemäel mõõdeti lumekihi paksuseks 14 sentimeetrit ja Narvas 13 sentimeetrit.

Mujal Eestis on lume paksus alla 10 sentimeetri. Kõige vähem on lund saartel ja Lääne-Eesti mandriosas, kus lund on napilt sentimeetri jagu. Ka Järvamaal Türil mõõdeti lumekihi paksuseks üks sentimeeter.