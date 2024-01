Külmas ja päikeses

Harilik äädikapuu ehk harilik sumahh on neist üks ilusamaid. Ehkki ta kodumaa on Põhja-Ameerika ning ta näeb välja eksootiline, on ta Eestiski kiirekasvuline ja üsna külmakindel. Keskmiselt kasvab meil see kõrge põõsas või madal puu mõne meetri kõrguseks, sobivais tingimustes ka kümnemeetriseks, ega kängu ka linnas. Küll meeldib talle aga päikesepaiste.