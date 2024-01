OG Elektra peol tantsutavad sel korral rahvast 80-ndate ülemaailmsed menubändid

OG Elektra ja omanimelise jaeketi Grossi Toidukaubad omanik Oleg Gross tunnistas, et esinejate valikus on igal aastal mõni selline, kes temas isiklikult tekitab nostalgiat ja kes ammustel aegadel tegi tema lemmikmuusikat. Sel korral on rahva lõbustajaid-tantsutajaid kuus: Alphaville, Ace of Base, Ice MC, Terminaator, Karl-Erik Taukar ja nublu.

"Pikka juttu peol ei aeta, rõhk on muusikal ja tantsul," kinnitas Oleg Gross. "Eks osad on minu kunagised lemmikbändid – võite ise arvata, millised – ja need on programmi surutud puhtalt minu initsiatiivil. Alphaville ja Ace of Base tekitavad keskealistes inimestes kindlasti nostalgiat ja meenutavad paljudele meie töötajatele noorusaastaid."