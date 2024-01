Nädala kaja: uuel aastal vana hooga

Tore on see, et pühad möödusid liikluses võrdlemisi rahulikult. Eriti teeb rõõmu asjaolu, et 1. jaanuaril kontrolliti autojuhtide kainust ning mitte ükski kontrollitu ei olnud napsise peaga liiklusesse tuisanud. Minu sees olev romantiline pool loodab, et kõik päevad käesoleval aastal oleks sellised. Realistlik sisehääl paraku nii positiivses võtmes ei kõnele.

Ei ole head ilma halvata – korralikku laastamistööd teevad lähisuhtevägivalla juhtumid. Ja need ei küsi sugu: kannatajateks on nii naised kui ka mehed. Ühest küljest on ju tore, et rooli taha joobes ei istuta, aga nüüd elatakse kogu äng oma partneri peal välja. Ja need juhtumid, millest politsei lehetoimetustele teada annab, moodustavad vaid jäämäe tipu. Julgen arvata, et olukordi, kus kasutatakse põhimõtet «suu pidada ja edasi teenida», on hirmuäratavalt palju.