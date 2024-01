Kolumn: õiged uusaastasoovid, -ootused ja -lubadused

Mis on Sinu uusaastasoovid, -ootused või -lubadused? Võimalikud potentsiaalid? Potentsiaal on justkui propositsioon. Pro-positsioon, ette ära võetud positsioon. Jõud, mis hakkab vallanduma või juba vallandub progresseeruvalt. Näha potentsiaali tähendab näha sündmusi, näha võimalikku sündmuste arengut. Kas see on kujutlemine või kujutlus?