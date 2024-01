Näituse tegijad lähtuvad seisukohast, et kuigi tänase majandusmudeli põhimõte on tooda, tarbi ja viska ära, peame oma tarbimisharjumused muutma jätkusuutlikuks, et jääks alles elamiskõlblik planeet. Üks viis, kuidas säästa keskkonda, raha ja oma tervist, on loobuda ühekorratoodetest. Näitus toob külastajani võrdluse tänaste ühekordsete valikute ja nende kauakestvate alternatiivide vahel.