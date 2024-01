Virumaa Teataja kolleegipreemia pälvis tänavu fotograaf Ain Liiva

Ain tähendab Virumaa Teataja rahva jaoks kaugelt rohkemat, kui lihtsalt piltniku tööd tegev mees. Vähe on ameteid, mida ta toimetuses ei pea – remondib autot, aitab kolleege IT-alaselt, toob toimetusse uudisteemasid, teeb nalja, ajab nii tõsist kui lorajuttu. Vajadusel koristab tubagi – eks see jõulukuuskki seisnuks toimetuses vast jaanipäevani, kui Ain poleks reedel tööle ilmunud, saag kaenla all ja must kilekott risu jaoks taskus. Aga eelkõige on Ain muidugi väga hea fotograaf ja väga hea kolleeg!