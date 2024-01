Eestlased alustasid vastupealetungi, peagi aeti punased välja Tapalt ja Rakverest

Vaenlane on taganemisel ja meie peame kiiresti seda oma kasuks tarvitama ja edasi tungima, et lõpulikult tema jõudu murda. Esimese diviisi ligem ülesanne on Rakvere oma alla võtta, telegrafeeris sõjavägede ülemjuhataja kindralmajor Johan Laidoner 1919. aasta 9. jaanuaril kindral Aleksander Tõnissonile, Viru rinde ülemale.