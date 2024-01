Alanud aasta kalaks valiti koha

Koha on hinnalt Eesti üks kallimaid kalu, mistõttu tema püügisurve on suur. Samuti lisab atraktiivsust see, et koha kasvab üsna suureks. Kutselised kalurid hindavad koha tema müügist saadava tulu tõttu, harrastajate jaoks aga tähendab kohapüük eeskätt põnevat väljakutset. "Kuigi haugi mõõtmed ja kaal jäävad kohaga samasse suurusjärku, on suure koha tabamine tunduvalt keerukam ja ning nõuab enam oskuseid. Hea kohakohaga on nii, et seda teistele ei reedeta," ütles aasta kala valimise ellukutsuja, ajakirja Kalastaja vastutav väljaandja Hanno Kask.