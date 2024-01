Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib kerget lund sadada. Paiguti on udu. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3–9, rannikul puhanguti kuni 12, hommikul põhjarannikul lääne- ja loodetuul puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 8–14, kohati kuni 17 kraadi, saartel ja paiguti rannikul 1–8 kraadi. Hommikuks temperatuur tõuseb ja Lääne-Eestis võib olla jäidet.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ida-Eestis võib kohati vähest lund, lörtsi ja vihma sadada. Ennelõunal püsib paiguti udu. On jäiteoht. Puhub läänekaare tuul 4–10, puhanguti 14, põhjarannikul lääne- ja loodetuul 6–12, puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus –1 kuni +3 kraadi. Teedel on suur libeduseoht.